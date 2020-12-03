Эксперты назвали фермерские продукты, которых не хватает в магазинах
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Эксперты рассказали, каких фермерских продуктов не хватает в российских магазинах. На сегодняшний день на данную категорию приходится 14% всей сельхозпродукции в стоимостном выражении. От региона к региону показатели различаются.
Регионы, где больше фермерской продукции:
Магаданская область – 48%,
Астраханская область - 45%,
Калмыкия - 37%,
Кабардино-Балкария - 36%,
Саратовская область – 32%.
В стоимостном выражении больше всего производят фермерских продуктов в Краснодарском крае (87 млрд рублей) и Ростовской области (78 млрд рублей).
- Зерновые и масличные хорошо идут на экспорт, а овощи на внутренний рынок. Базовые потребности в пищевых продуктах в стране удовлетворены, поэтому покупатель ориентируется на состав, регион происхождения, пищевую ценность товара, - комментирует "Российской газете" руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов
Самыми перспективными могут стать выращивание плодов и ягод, разведение кроликов и другие нишевые мясные направления, а также молочное животноводство.
Пока данные продукты представлены в небольшом количестве на российском рынке.
- Молочное производство - это одна из редких отраслей, где фермеры успешно конкурируют с крупными компаниями и демонстрируют стабильный темп роста производства в 6% год к году, - поясняет Андрей Дальнов.