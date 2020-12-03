Музыкальный критик выступил резко против отсрочки от армии для артистов

Артистам предложили давать отсрочку от армии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал идею ввести в России отсрочку от армии для певцов, танцоров, актеров и других работников сферы культуры.

По мнению собеседника Пятого канала, для освобождения от службы может быть только один аргумент – это проблемы со здоровьем. Что касается освобождения по роду деятельности, то возникает большой вопрос – кого считать деятелями искусства.

- В 18 лет деятелей культуры не бывает. Ими становятся гораздо позже. В 18 лет деятелями культуры были только Прокофьев и Шостакович, — заявил Сергей Соседов.

Идея предоставить отсрочку пришла в Россию из Южной Кореи. Там звезд k-pop-музыки призывают на службу только в 30 лет. Если бы подобное было введено в России, то нашло отклик у многих, уверен Михаил Боярский.

Он считает, что данная категория людей должна начинать работать как можно раньше, чтобы успеть реализоваться в профессии. А служба в армии негативно скажется на здоровье.

- Понятие „деятель культуры“ включает в себя достижения, а не обучение, — заметил критик.

По его мнению, можно считать деятелями культуры представителей академической музыки, оперы, театра, а не тех, кто делает «попсу».

- Шоу-бизнес и деятель культуры – это разные вещи, -заключил Соседов.