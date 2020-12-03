Сын Александра Ширвиндта рассказал о состоянии отца

Сын Ширвиндта рассказал о состоянии отца Фото: Борис КУДРЯВОВ

Художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт и его супруга, у которых ранее обнаружили коронавирус уже идут на поправку. В скором времени их выпишут из больницы, и на выходных они отправятся домой. Об этом рассказал сын артиста, ресторатор Михаил Ширвиндт.

- Единственное, что их раздражает в больнице - это слишком обильное питание, поскольку гостинцы несут абсолютно все: врачи, медсестры, соседи по палатам, я, внуки, - написал он в своем Instagram.

Напомним, 25 ноября Александр Ширвиндт попал в реанимацию «коронавирусной» больницы в Москве. К счастью, болезнь протекала в легкой форме, а у жены артиста - вообще бессимптомно. Из симптомов у Ширвиндта наблюдался кашель и высокая температура.

Как позже пояснил сын артиста, обычно больные в таком состоянии находятся дома. Но, учитывая возраст, супруги решили подстраховаться.