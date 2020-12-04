Коронавирус в Москве, последние новости на 4 декабря 2020 года: начинается запись на вакцинацию

Пассажир Московского метро в дни пандемии. Фото: Андрей АБРАМОВ

Одна из главных новостей – начало вакцинации от коронавируса. Электронная запись стартует 4 декабря. Первыми прививку от ковида уже 5 декабря смогут сделать врачи, учителя и соцработники. Вакцинация будет проходить в 70 прививочных пунктах, которые уже оборудовали специальными холодильниками, а медсестры уже прошли необходимое обучение.

- Работа прививочных пунктов начнется с 5 декабря, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Коронавирус пока не отступает из столицы. За последние сутки в Москве выявили 7750 заболевших, среди которых 42,5%— от 18 до 45 лет, 11% — дети. В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве объяснили динамику в середине недели.

- Это связано с тем, что в столице самое больше в стране число лабораторий – 60. Количество тестов, которые проводят в государственных и частных лабораториях, может отличаться изо дня в день на 20-25 тысяч. Процент выявленных случаев коронавируса, соответственно, тоже разный, - сказали в штабе.

«Пиковыми» днями по сдаче тестов на ковид назвали понедельник и вторник. Поэтому и динамика заболевших «растет» в среду и четверг, так как на обработку тестов надо как раз 48 часов. А если смотреть на еженедельную статистику, то рост заболевших составляет всего 3%.

Накануне, Роспотребнадзор проверил соблюдение мер профилактики в аквапарке в Перово.

- Все меры соблюдаются в полном объеме, - рассказала Любовь Чердакова, замначальника отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека управления Роспотребнадзора.

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