В Нижегородской области будут пилотировать проект по раннему выявлению и социализации людей с инвалидностью

3 декабря президент России Владимир Путин провел встречу с инвалидами и представителями общественных организаций в режиме видеоконференции.

В мероприятии участвовал руководитель проектного отдела «Доступная среда» АНО «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области», председатель Нижегородской региональной общественной организации людей с инвалидностью «Ковчег» Роман Пономаренко. Он представил Президенту две инициативы, касающиеся вовлечения людей с инвалидностью в активную общественную жизнь. Первая – создание рейтинга доступности объектов, сервисов и услуг для людей с инвалидностью. Вторая - формирование системы раннего выявления и социализации людей с инвалидностью.

Президент РФ поддержал эти предложения. «Недавно встречался с губернатором Нижегородской области. У него много хороших идей по развитию региона. Он довольно активный человек и работает эффективно, но до этого вопроса мы не добрались, не обсуждали. Он нас наверняка услышит. Я попрошу его такой «пилот» сделать, а потом посмотрим, как его можно будет тиражировать на другие субъекты России. Сама по себе идея абсолютно правильная, я с вами полностью согласен. Важно, чтобы люди не замыкались в себе и не сидели в четырех стенах. Нужно помочь человеку преодолеть эти сложности и делать это профессионально, настойчиво, целенаправленно. С губернатором я поговорю, и он поддержит», - сказал Владимир Путин.

Как отметил Глеб Никитин, поручение Президента предполагается выполнить в максимально короткие сроки.

«Мы с Романом и его коллегами очень плотно работаем в этом направлении. Абсолютно правильной оказалась идея создать профильное направление в Проектном офисе Стратегии развития региона. Нижегородская область является одним из лидеров в стране по такому направлению, как социальное предпринимательство. У нас есть необходимая база и талантливые люди. В ближайшее время проведем большое совещание по данному вопросу, определим профильные учреждения и команду проекта. Нам потребуется скоординировать усилия всех уровней власти и общественных организаций. Теперь у нас есть поддержка Президента, и нет сомнений, что все получится», - подчеркнул Глеб Никитин.

«В пилотном режиме обязательно будем внедрять и вторую идею – по созданию рейтинга доступности. В следующем году Нижний Новгород отмечает 800-летие, и создание доступной среды - одно из важнейших направлений. Обязательно проработаем возможность его расширения и в рамках национальных проектов», - добавил губернатор Нижегородской области.