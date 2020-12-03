В России разрабатывается больше 10 вакцин от коронавируса

Роспотребнадзор: В России разрабатывается еще 10 вакцин от коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что помимо вакцин от COVID-19 центров Гамалеи, «Вектора» и Чумакова в РФ сегодня разрабатывается еще не меньше 10 препаратов. Она назвала ситуацию в коронавирусом в стране «безусловно, напряженной», но темпы прироста новых случаев снижаются.

В общественном транспорте больше 90% пассажиров носят маски, отметила Попова. Однако проблемы есть с пригородным транспортом.

«Ну, так, чтобы абсолютно все (носят маски в транспорте – прим. ред.), пока нет. Но то, что больше 90% сегодня, этого результата удалось достичь», - поделилась она на телеканале «Россия 1».

Ранее на радио «КП» глава Роспотребнадзора объяснила увеличение количества зараженных в сентябре. По словам главного санитарного врача России, это было связано с началом эпидемиологического сезона, приездом людей из отпусков.