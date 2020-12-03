Facebook и Instagram объявили войну фейкам о вакцинах от коронавируса

Facebook и Instagram объявили войну фейкам о вакцинах от COVID-19 Фото: Анастасия Осипова

Корпорация Марка Цукерберга будет бороться с фейками про вакцины от коронавируса. Соцсети Facebook и Instagram будут удалять дезинформирующие публикации по этой теме, сообщается в блоге компании.

Руководство IT-гиганта уверено, что люди должны понимать достоверную информации о прививках во время пандемии. Поэтому оно планирует вложить около 100 миллионов долларов в индустрию средств массовой информации и поддержать людей, которые занимаются проверкой достоверности фактов о COVID-19.

Также на подконтрольных Цукербергу платформах будут запрещены некоторые виды рекламы.

«Учитывая недавние новости о том, что вакцины против COVID-19 вскоре будут распространяться по всему миру, в течение следующих недель мы начнем удалять ложные мифы о них», - сказано в сообщении компании.

Facebook и Instagram буду публиковать мнение экспертов в области здравоохранения, которые опровергают популярные заблуждения по вакцинации.

Также соцсети намерены помогать властям и органам здравоохранения в борьбе с пандемией, выделять деньги для борьбы с вирусом и содействовать пользователям в поисках помощи по теме.

Выясняем, как отличить правду от вымысла, и что грозит мастерам жанра коронавирусной фантастики.