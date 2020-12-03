Попова: Мы планируем сократить срок выдачи результатов на COVID-19 до 24 часов

Попова: Результаты COVID-тестов должны приходить на сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выдачу результатов тестов на коронавирус со временем следует сократить до 24 часов, такое мнение выразила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Следующий этап - это сократить срок выдачи результатов до 24 часов и далее сократить еще", - сказала она.

Попова сообщила, что всего в стране разрабатывается более 10 вакцин помимо уже имеющихся.

«В новосибирским центре "Вектор" работают над еще тремя вакцинами. И мы надеемся, что они будут очень успешными. Это и вакцина, объединенная против гриппа и коронавируса, на основе вируса кори», - отметила она.

Также работу над новыми препаратами ведут ФМБА и Академия наук.

Тем временем пострегистрационные исследования «Эпиваккороны» проходят на восьми площадках в разных регионах России.

В ходе интервью телеканалу «Россия 1» она призналась, что на сегодняшний день удалось добиться ношения масок в городском общественном транспорте 90% пассажиров. Приблемы остаются с пригородным транспортом. Там люди хуже выполняют предписания Роспотребнадзора.