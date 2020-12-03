ОПЕК+ согласовал повышение добычи нефти Фото: Иван МАКЕЕВ

Члены ОПЕК+ пришли к общему мнению, что будут повышать добычу каждый месяц на 500 тысяч баррелей в сутки. Новое соглашение вступит в силу в январе 2021 года.

«Также планируется ежемесячно проводить заседание для повторной оценки условий на рынке», - сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.

После январского заседания ежемесячно будет подниматься вопрос о дальнейшем повышении, рассказал собеседник агентства, но не более 500 тысяч баррелей в сутки.

Минэнерго Казахстана подтвердило условия соглашение – там рассказали, что в январе общее ограничение будет на уровне 7,2 миллиона баррелей в сутки от базового уровня.

3 декабря страны-участницы ОПЕК+ провели видеоконференцию относительно увеличения объемов добычи. На ней впервые был представлен новый министр энергетики России Николай Шульгинов.