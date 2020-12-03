Арестованный за госизмену ученый занимался гиперзвуковыми авиатехнологиями

Стало известно, чем занимался арестованный за госизмену ученый Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученого Анатолия Губанова задержали 3 декабря по подозрению в государственной измене. Как оказалось, он является сотрудником Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) и работал над гиперзвуковыми авиатехнологиями.

В частности Губанов написал 119 научных работ по функционированию авиатехники на сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сайт научной электронной библиотеки elibrary.

Его работы представлены как на русском, так и на английском языках. Индекс Хирша ученого равен пяти. Среди его работ были исследования турбулентности при полете на больших числах Маха (скоростей звука). Также он писал труды по сравнению расчетных и экспериментальных данных по аэродинамике высокоскоростного гражданского самолета, исследования концепций высокоскоростных гражданских самолетов и прочие.

Журналисты нашли даже его научные работы по международному проекту Hexafly-int «Высокоростной экспериментальный летательный аппарат, международный» и анализ разработок гиперзвуковых технологий за рубежом.

Анатолия Губанова арестовал в четверг Лефортовский суд Москвы. Ректор Московского физико-технического института Николай Кудрявцев заявил, что Губанов работает в вузе «на три сотых ставки, на свой интерес», а его основное место работы – другая организация.