Следователи нашли третью предсмертную записку Тесака

36-летнего Максима Марцинкевича блогеры знали под именем Тесак. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Следователи, выяснявшие обстоятельства смерти Максима Марцинкевича, более известного по прозвищу «Тесак», нашли при нем еще одну предсмертную записку – уже третью по счету. Об этой новой находке в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела по факту гибели националиста в камере челябинского СИЗО. Ранее сообщалось о двух предсмертных записках самоубийцы и письме.

В документе отмечается, что судмедэксперты обнаружили завернутую в полимерный материал бумажку при осмотре тела, она была во рту.

«Из ее содержания следует, что он убийства, о совершении которых дал признательные показания, не совершал, себя, а также иных лиц, указанных в его показаниях, оговорил», - приводит текст постановления ТАСС.

Кроме того, в документе говорится о том, что у покончившего с собой Марцинкевича были найдено несколько бритвенных лезвий. А камера видеонаблюдения в коридоре изолятора работала круглосуточно и зафиксировала, что в ночь его смерти в камеру «Тесака» никто не входил и не выходил оттуда.

Напомним, как писал сайт kp.ru, подозреваемый в серии убийств националист был найден мертвым в камере СИЗО утром 16 сентября. Следователи убеждены, что он совершил самоубийство. К тому же, в одной из своих предсмертных записок он написал: «я уже вскрыл..., а умирать совсем не страшно…»

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