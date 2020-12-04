«Стратегия позора»: Захарова назвала заявление постпреда Украины в ООН о Второй мировой войне плевком в лицо ветеранам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала выступление постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы на заседании Генассамблеи, посвященном памяти жертв Второй мировой войны.

Напомним, как писал сайт kp.ru, украинский дипломат, в частности, заявил, что у Гитлера и Сталина был совместный план военных действий, а войска СССР, по его словам, якобы убили тысячи украинцев во время «оккупации» и еще больше – при отступлении в 41-м. Кроме того, как заявил Кислица, Украина пострадала ещё раз в 1944 году, когда «советские войска стали наступать, а нацисты сжигали всё, что осталось».

Мария Захарова назвала его выступление «стратегией позора». Она отметила, что после таких слов «даже представить страшно», «что там происходит в недрах киевской дипломатической мысли».

Подчеркнула, что «это все было произнесено в стенах Организации Объединенных Наций, создание которой началось еще в годы войны при непосредственном участии тех, кого он посмел назвать «оккупантами». При этом Захарова добавила, что «исторический ревизионизм и патологическая русофобия уже не удивляют».

«Выступление Кислицы — плевок в лицо всем советским ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, живущим на Украине. Не говоря уже о том, что это надругательство над памятью миллионов украинцев, сражавшихся в рядах Красной Армии, партизанских отрядах, подполье, и отдавших свои жизни за освобождение мира от коричневой чумы», - подытожила дипломат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина обвиняет: Гитлер развязал Вторую мировую войну вместе со Сталиным

Почему представитель Незалежной в ООН заявляет, что наша страна – соучастник преступлений против человечности и «уничтожений тысяч украинцев» (подробности).