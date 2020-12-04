Кипр возобновляет авиасообщение с Россией

Россияне смогут летать на Кипр Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 3 декабря, кипрская авиакомпания Cyprus Airways объявила, что возобновляет перевозку пассажиров из Кипра в Россию, передает газета Cyprus Mail. Об этом сообщил главный операционный директор перевозчика Йоргос Маврокостас, уточнив, что самолеты компании сначала начнут летать в Москву, а потом и в Санкт-Петербург.

По словам Маврокостаса, в Cyprus Airways «очень рады» возобновлению полетов. Уточняется, что пока – до 15 января 2021 года – авиакомпания будет осуществлять рейсы в московский аэропорт Домодедово и обратно один раз в неделю, а с 21 января начнутся перелеты в нашу Северную столицу.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Россия с 27 марта прекратила авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. С лета пассажирские перевозки постепенно стали возобновляться. Ранее сообщалось, что с 15 октября Россия возобновила авиасообщение с Сербией и Кубой, а также увеличила число рейсов в Швейцарию, Белоруссию, ОАЭ и на Мальдивы. До этого, 1 ноября, было восстановлено авиасообщение с Японией, позже — с Эфиопией и Сейшельскими островами.