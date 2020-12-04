Симоньян: Часть задержанных в Латвии русскоязычных журналистов не выходит на связь

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян Фото: REUTERS

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что часть задержанных в Латвии русскоязычных журналистов не выходит на связь.

«В Латвии на сотрудничавших с нами журналистов заведены уголовные дела. За сотрудничество с нами, разумеется. Обыски. Подписка о неразглашении. Часть из них не выходит на связь», - написала главред на своей странице в соцсети.

«Надеюсь, Родина найдет, чем ответить», - добавила она.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что латвийские спецслужбы задержали несколько русскоязычных журналистов – в частности, Андрея Яковлева, Владимира Линдермана и Андрея Солопенко. У всех них взяли подписку о невыезде и провели обыски. Сотрудникам Baltnews и Sputnik Латвия предъявили обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза.

В МИД России назвали произошедшее «вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений».