Названы самые благоустроенные города России

Нижний Новгород Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина назвала самые благоустроенные города страны.

Выступая на пресс-конференции «ЖКХ в России. Сколько россияне будут платить за коммунальные услуги в 2021 году», она отметила, что Москва — не единственный образец хорошего благоустройства.

«В России есть другие субъекты, благоустройство которых не хуже столичного. Это Казань, Тюмень, Благовещенск, Калининград, Калуга, Брянск», - стала перечислять модератор тематической площадки «Жилье и городская среда».

Светлана Калинина добавила, что в этот список можно включить еще как минимум десяток российских городов, в том числе Нижний Новгород и Великий Новгород.

При этом она отметила, что свои города и села должны «строить» сами жители: «Необходимо понимать, что сейчас от каждого слова зависит проектное решение благоустройства», передает ФАН.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Тюмень и Казань также вошли в список городов с самой лучшей экологией, а самыми загрязненными городами россияне считают Тольятти и Рязань.