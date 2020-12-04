СКР: Убитая в прямом эфире подруга блогера Reeflay не была беременной

Валентине Григорьевой было 30 лет Фото: СОЦСЕТИ

Погибшая в прямом эфире подруга блогера Стаса Решетникова (Reeflay) Валентина Григорьева не была беременной, как сообщалось ранее. Об этом сообщили в подмосковном главке Следственного комитета России.

Вскрытие показало закрытую черепно-мозговую травму, на теле обнаружены многочисленные кровоподтеки. Женщину перед смертью сильно избили, причем большинство ударов – по лицу и голове.

Кроме того, судмедэксперты обнаружили у потерпевшей субдуральную гематому, которая образовалась в результате как минимум трех ударов по лицу, передает телеканал «360».

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Что стало причиной смерти 30-летней беременной женщины, тело которой около часа «красовалось» в прямом эфире блогера Стаса Решетникова (Reeflay), разбираются следователи. Напомним, рано утром 2 декабря, в полицию и скорую стали звонить подписчики блогера, которым тот в прямом эфире показал мертвую подругу. Женщина еще долго лежала на диване, а сам Стас болтал о жизни с фанатами (подробности).

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