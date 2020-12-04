Украина запретила судам под флагом России ходить по рекам на своей территории

Верховная рада приняла закон «О внутреннем водном транспорте» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 3 декабря, Верховная рада приняла закон, который запрещает ходить по рекам на территории Украины судам под флагом России.

Документ под названием «О внутреннем водном транспорте» поддержали 276 депутатов (чтобы принять закон, достаточно было 22 голосов «за»). В его тексте говорится, что запрет, в частности, распространяется и на суда, принадлежащие российским гражданам или субъектам хозяйствования, зарегистрированным на территории страны, а также компаниям и гражданам, в отношении которых действуют украинские санкции.