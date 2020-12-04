Ученые назвали эффективное средство от облысения

Ученые открыли неожиданное средство от облысения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оказывается, зеленый чай, целебные свойства которого давно известны, можно применять еще и как лечебное средство от облысения. Об этом сообщает газета Daily Express со ссылкой на исследования ученых из разных стран.

Такое неожиданное свойство зеленого чая специалисты выявили после многочисленных экспериментов, проведенных как на лабораторных мышах, так и на людях. Исследователям удалось доказать, что содержащиеся в чае катехины способны блокировать действие двух гормонов, которые приостанавливают рост волос и приводят к их выпадению — тестостерона и дигидротестостерона.

Группе лысеющих людей наносили на кожу головы экстракт зеленого чая, и у тех со временем начали расти волосы на проблемных участках. А подопытным грызунам экстракт зеленого чая подмешивали в пищу, через полгода у мышей активизировался рост шерсти.

Напомним, как писал сайт kp.ru, зеленый чай снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака, болезни Паркинсона, инсульта и диабета. У тех, кто пьет его не менее 10 лет, повышается даже плотность костей. А вот голландские ученые выяснили, что кроме всего этого, зеленый чай еще и делает мужчин умнее.

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