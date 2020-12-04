Курс рубля обновил трехмесячный максимум к доллару Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С вечера четверга, 3 декабря, уверенно растет курс российской валюты по отношению к евро и доллару. В ночь на пятницу рубль обновил трехмесячный максимум – со 2 сентября.

Так, по данным Московской биржи на 21:59 (мск) курс доллара с расчетами «завтра» снизился на 68 копеек и составил 74,39 рубля за одну единицу, а европейская валюта «потеряла» 59 копеек достигла отметки в 90,29 рубля за евро.

Днем в четверг в ходе валютных торгов курс американской валюты впервые с 18 сентября опустился по отношению к рублю на 0,09%. По словам аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, доллар ушел ниже поддержки, расположенной на уровне 75 рублей, и установил трехмесячные минимумы, передает РИА Новости.

Стоит отметить, что курс рубля стал укрепляться после встречи стран ОПЕК+, на которой было принято решение каждый месяц повышать добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Как писал сайт kp.ru, новое соглашение вступит в силу в январе 2021 года.