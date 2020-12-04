Число умерших от коронавируса в мире превысило 1,5 миллиона

С начала пандемии COVID-19 уже заразились почти 65 миллионов человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К пятнице, 4 декабря, число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 64,9 миллиона, а умерли из-за COVID-19 свыше 1,5 миллиона человек. Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд), который ведет собственные подсчеты на основе поступающей из разных стран информации, а также сведений федеральных и региональных властей в США.

По данным университета, число инфицированных в мире на данный момент составляет 64 918435 человек. От последствий коронавирусной инфекции с начала пандемии скончались 1 501076 больных, выздоровели более 41,7 миллиона заразившихся.

На первом месте по числу случаев заболевания – Соединенные Штаты, где с начала пандемии коронавирусом заразились 14 012378 человек, из них 249,4 тысячи умерли, 5,76 миллиона излечились. За США следует Индия, где зафиксировано 9 534964 случая заражения, на третьем месте Бразилия (6 436650 инфицированных).

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