Посол России в США оценил шансы Зеленского остановить войну в Донбассе

Посол России в США Анатолий Антонов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский и его «Слуги народа» не в состоянии обеспечить условия для мирного разрешения конфликта на юго-востоке страны и прекратить войну в Донбассе, считает посол России в США Анатолий Антонов.

Об этом российский посол сказал, отвечая на вопросы журналистов о реализации решений, год назад принятых на саммите «Нормандской четверки» в Париже.

«Ясно уже сейчас: команда Зеленского не может создать политические условия, благоприятные для мирного разрешения внутриукраинского конфликта на юго-востоке», - приводит его слова пресс-служба посольства на странице дипмиссии в Facebook.

Анатолий Антонов также отметил, что Киев продолжает дискриминацию живущих на Украине этнических русских и русскоговорящих, нарушая тем самым множество международных норм.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Зеленский заявил, что покинет свой пост главы государства, если ему не удастся достичь мира в Донбассе. А перед этим уволил с должности первого заместителя главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольда Фокина, который сказал, что не видит ни доказательств, ни признаков войны Незалежной с Россией, а также призвал Киев выполнить Минские соглашения, предоставив территории Донбасса особый статус, и провести там выборы.