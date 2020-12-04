Последние новости на утро 4 декабря 2020: Курс рубля растет на фоне решений ОПЕК+

«КП» – о последних новостях на утро 4 декабря 2020 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 4 декабря 2020 года. С вечера четверга уверенно растет курс российской валюты по отношению к евро и доллару. В ночь на пятницу рубль обновил трехмесячный максимум – со 2 сентября.

Стоит отметить, что курс рубля стал укрепляться после встречи стран ОПЕК+, на которой было принято решение каждый месяц повышать добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Как писал сайт kp.ru, новое соглашение вступит в силу в январе 2021 года.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала главное условие для того, чтобы остановилось распространение коронавирусной инфекции. Она подчеркнула, что остановить распространение COVID-19 удастся только тогда, «когда мы все будем соблюдать несложные меры защиты и профилактики».

Проект военного бюджета США на 2021 финансовый год (начался в Штатах 1 октября), согласованного обеими палатами американского конгресса, предполагает введение санкций против Турции из-за приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, а также расширение ограничений в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».