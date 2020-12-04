США включили в «черный список» Пентагона четыре китайские компании Фото: REUTERS

Министерство обороны США внесло в свой санкционный список дополнительно четыре китайские компании, которые якобы связанны с китайскими военными.

В опубликованном черном списке так называемых «коммунистических китайских военных компаний» находятся производитель полупроводников Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), шельфовая нефтегазовая корпорация China Construction Technology Co. Ltd. (CCTC), China International Engineering Consulting Corp. (CIECC), China National Offshore Oil Corp. (CNOOC).

По версии американской разведки, все они сотрудничают с военным руководством Китая.

«Пентагон готов противодействовать стратегии Китая по развитию военно-гражданского сектора, направленного на поддержку целей модернизации Народно-освободительной армии Китая путем обеспечения доступа к передовым технологиям», - говорится в сообщении в заявлении Минобороны США

Военное ведомство напомнило, что первоначальный список компаний был предоставлен Конгрессу в июне 2020 года, и пообещало обновлять даннй список по мере необходимости.

Напомним, в конце ноября спецпредставитель США по Ирану и Венесуэле Элиотт Абрамс заявил о планах США ввести санкции против четырёх компаний из России и Китая, содействующих, по мнению Вашингтона, иранской ядерной программе