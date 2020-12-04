Врачи объяснили, ждать ли вспышки коронавируса после новогодних каникул Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач объяснили, ждали ли вспышки коронавируса после новогодних каникул. Этих выходных люди ждут с нетерпением, надеясь, что 2021 год принесет избавление от многих проблем: от коронавируса, от финансовых сложностей.

Во многих регионах страны ограничили массовые мероприятия на длительные выходные, чтобы не допустить роста заболеваемости. Помогут ли эти меры, ответили врачи.

- Люди все равно будут общаться друг с другом, не исключен небольшой рост показателей, но значительного всплеска я бы не ждал. Во-первых, в регионах действуют различные ограничения, которые пресекут активность. Во-вторых, люди уже привыкли жить в пандемию и научились сами себя оберегать, - отметил в беседе с NEWS.ru профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Он уверен, что осенний рост заболеваемости был вызван общим снижением иммунитета. Защитные силы организма обычно снижаются, когда падает температура и становится меньше солнца. Сейчас люди приспособились к холоду и темноте, научились функционировать в этих условиях.

- За коронавирусом забывают о других сезонных заболеваниях. Обычно после каникул фиксируют рост ОРВИ, ХОБЛ, респираторных аллергий, - говорит член профсоюза врачей города Москвы «Действие» и участковый врач-терапевт Альбина Стрельченко.

Ранее врач объяснил, как быть остальным членам семьи, если один из них заразился коронавирусом. Это вовсе не означает однозначного заражения остальных родственников. Нужно просто стараться соблюдать меры безопасности, передает телеканал "360".