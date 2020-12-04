Байден надеется, что Трамп придет на его инаугурацию Фото: REUTERS

Демократ Джозеф Байден, который вскоре, возможно, станет новым президентом США, выразил надежду на присутствие на своей инаугурации действующего американского лидер Дональда Трампа.

Кандидат от Демократической партии отметил, что присутствие на инаугурации Трампа «продемонстрирует мирную передачу власти». Кроме того, он назвал присутствие политика важным, поскольку, по его словам, можно будет продемонстрировать «окончание хаоса», который создал Трамп.

«Мы сможем продемонстрировать мирный передачу власти, когда противоборствующие стороны стоят там, пожимают друг другу руки и двигаются дальше», - заявил Байден в интервью CNN.

Инаугурация следующего президента США состоится 20 января 2021 года.

Напомним, действующий американский лидер не желает смириться с победой демократа на президентских выборах, и накануне выступил с 46-минутным видеообращением к американским гражданам. Глава Белого дома заявил, что голосование по почте, на котором настаивали демократы, обернулось «невиданным» мошенничеством с бюллетенями, а он «будет защищать честность выборов».