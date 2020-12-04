Синоптики предупредили об аномальном холоде в ряде регионов Европейской России Фото: Олег УКЛАДОВ

В период с 4 по 8 декабря в некоторых регионах Европейской России ожидается аномальные морозы с температурой ниже климатической нормы на семь - десять градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По данным синоптиков, в начале декабря аномально холодная погода со среднесуточной температурой на семь и более градусов ниже нормы также ожидается в Нижегородской и Кировской областях, Марий Эл и Мордовии, а в традиционно теплом регионе Калмыкии столбики термометров ночью опустятся до -22 градусов.

В Пензенской области температура будет ниже климатической нормы на девять-десять градусов. Температура ожидается ниже климатической нормы на 10-15 градусов на севере Волгоградской области, а также на побережье Волги.

Аномальные холода также прогнозируют на юге и в центре Урала, на юге Западной Сибири, в среднем и нижнем Поволжье, в Южном федеральном округе, где температура отклонится от нормы на четыре - восемь градусов.

Как уточнил эксперт, подобные значительные отклонения от нормы являются опасным погодным явлением, требуют подготовки коммунальных служб и медработников.

«Начинаются обморожения. Это по-настоящему тревожная информация», - приводит РИА Новости слова специалиста