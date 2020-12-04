Запись на вакцинацию от коронавируса в Москве открылась с 4 декабря 2020 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве в пятницу, 4 декабря, на портале mos.ru открылась электронная запись на прививку от коронавирусной инфекции. Всего на данный момент в столице открыто 70 прививочных пунктов, их работа начнется с субботы, 5 декабря

Как писал сайт kp.ru, пока получить вакцину «Спутник V» могут граждане, которые контактируют с большим количеством людей. Речь идет об учителях, медработниках, а также сотрудниках городских служб.

Напомним, об открытии записи на прививку от коронавирусной инфекции ранее сообщил московский мэр Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что в ближайшие недели, по мере поступления больших партий препарата, перечень получателей прививок будет расширяться. При этом он отметил, что в столице уже создана «вся технологическая и организационная цепочка вакцинации».

Накануне, президент России Владимир Путин поручил уже на следующей неделе начать масштабную вакцинацию от COVID-19. Первыми планируется привить врачей и учителей.