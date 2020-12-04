СК привлёк к уголовной ответственности руководителей двух украинских радикальных организаций Фото: Олег ЗОЛОТО

В рамках уголовного дела по факту нападения на Российский центр науки и культуры в Киеве к уголовной ответственности привлечены руководители двух украинских радикальных организаций: «Добровольческое движение «Организация украинских националистов» Николай Коханивский и «Чёрный комитет» Богдан Тицкий. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Как уточнили в СК, в феврале 2018 года двое фигурантов дела записали и опубликовали в открытом доступе в интернете свое обращение с призывами всех желающих принять участие в антироссийской акции, в ходе которой устроить погром Российского центра культуры и науки в украинской столице «для прекращения его деятельности и осложнения международных отношений России и Украины».

Таким образом руководители организаций осуществляли общее руководство действиями радикалов, которые два года назад забросали здание российской организации камнями, а также повредили фасад, разбили окна, и двери здания.

Петренко сообщила, что действия Коханивского и Тицкого квалифицированы как «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием Интернета (ч. 2 ст. 205 УК РФ), а также организация и руководство нападением на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, в целях осложнения международных отношений (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 360 УК РФ)». Кроме того, Тицкий обвиняется в надругательстве над государственным флагом России (ст. 329 УК РФ)

В Следственном Комитете отметили, что ведомством приняты все необходимые меры к организации международного розыска обвиняемых.