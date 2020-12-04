Коронавирус у Алены Косторной: что известно о состоянии здоровья чемпионки по фигурному катанию Фото: Мария ЛЕНЦ

Врачи обнаружили заражения коронавирусом у Алены Косторной, чемпионки Европы по фигурному катанию. Из-за болезни спортсменка не сможет выступить на пятом этапе Кубка России в Москве. О состоянии здоровья фигуристки в пятницу, 4 декабря, рассказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

- Она сдала положительный текст на коронавирусную инфекцию, - рассказал он в интервью изданию РИА Новости.

До этого фамилия Косторной появилась в заявочном листе этапа Кубка, однако уже сегодня фигуристку из данного списка убрали.