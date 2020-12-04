Центробанк РФ аннулировал лицензию у подмосковного Дом-Банка Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В пятницу, 4 декабря, российский Центробанк аннулировал лицензию на проведение банковских операций подмосковного АО «Муниципальный коммерческий банк "Дом-банк"» (Домодедово).

Аннулирование лицензии было принято в связи с ходатайством кредитной организации, направленным в Банк России после решения общего собрания акционеров о её добровольной ликвидации.

В сообщении Центрального банка уточняется, что Дом-Банк имеет достаточное имущество для удовлетворения требований кредиторов.

Дом-Банк является участником системы страхования вкладов, по величине активов на 1 ноября он находился на 384-е строчке в российской банковской системе.

Напомним, сегодня, 4 декабря, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Евроазиатского инвестиционного банка» (Москва). Решение было принято поскольку кредитная организация Москвы неоднократно нарушала законы