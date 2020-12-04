Самолет врезался в машину во время вынужденной посадки на шоссе Фото: REUTERS

Небольшой самолет во время вынужденной посадки на оживленное шоссе в американском штате Миннесота врезался во внедорожник. Как сообщает издание ABC News в пятницу, 4 декабря, у одномоторного Bellanca Viking отказал двигатель, поэтому его пилот решил экстренно приземлиться прямо на автомобильную дорогу, решив, что это самое безопасное место посадки.

Отмечается, что на борту воздушного судна находились два человека, а в салоне пострадавшего внедорожника – только водитель. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

- Когда я позвонила в службу спасения, диспетчер даже не сразу мне поверил. Я ведь сообщила ему, что самолет врезался в машину на шоссе. Подумать только, - рассказала очевидица необычной аварии.

Сегодня случилось еще одно авиапроисшествие: у пассажирского самолета Boeing 747, вернувшегося в Новосибирск, после вылета в Китай второй раз сработал датчик шасси и самолет снова вернулся в аэропорт.