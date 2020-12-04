Эксперт рассказал, как определить, что ваш смартфон взломали Фото: Иван ВИСЛОВ

Заместитель гендиректора группы IT-компаний Angara Дмитрий Пудов рассказал о признаках, которые указывают на то, что ваш смартфон взлом. По его словам, эти признаки такие же, как и при взломе компьютера или любого другого гаджета: замедление работы, «зависание» приложений, а также сокращение производительности устройства или быстрая разрядка аккумулятора.

При этом специалист призвал не паниковать при возникновении подобных признаков, но отнестись ко всему гораздо серьезнее, если столкнулись с другими проблемами

«Не стоит сразу паниковать, большинство этих признаков могут быть обусловлены и другими причинами. Однако если вы столкнулись с непонятными списаниями или подозреваете, что ваша почта и иные сервисы скомпрометированы, то имеет смысл серьёзно озаботиться вопросом безопасности вашего устройства», — уточнил эксперт в интервью агентству ПРАЙМ.

Пудов пояснил, что атаки на устройства простых людей злоумышленники устраивают с конкретными целями. Зачастую мошенников интересует доступ к мобильным приложениям, онлайн-банкингу, а также подписке на различные платные сервисы.

Эксперт посоветовал при подозрении на взлом сбросить настройки смартфона до заводских, а также поменять пароли и переустановить приложения. Если это не поможет, обратиться в сервисный центр.

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