Пушков прокомментировал требование Санду вывести миротворцев из Приднестровья Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков оценил требование нового президента Молдавии Майи Санду вывести российских миротворцев с территории Приднестровья. Свое мнение на этот счет политик написал на своей странице в Twitter в пятницу, 4 декабря.

- Санду сделала вывод миротворцев главной темой своей политики. Сотрясая воздух, решения проблемы она не отыщет, - отметил Алексей Пушков.

Сенатор подчеркнул, что данную позицию нового президента Молдавии не поддерживает ни кабмин, ни парламент этого государства. Так негативно к инициативе Санду относятся и сами жителям Приднестровья.

Напомним, что Майя Санду накануне призвала вывести из региона Оперативную группу российских войск и заменить российских миротворцев на гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.

Вчера официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что миротворцы России находятся в Приднестровье на абсолютно законных основаниях, поскольку между Россией и Молдавией есть соответствующие соглашения.