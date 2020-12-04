Опасность масок с клапаном объяснил эксперт Фото: Алексей БУЛАТОВ

Маски с клапаном облегчают выдох, однако инфицированный человек может заразить через такую маску других. О таком недостатке маски рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«Человек, если он инфицирован, все свои вирусы отдаёт окружающим», - приводит РИА Новости словам эксперта

Лебедев отметил, что именно по этой причине в некоторых западных авиакомпаниях уже не пускают на борт пассажиров с подобными масками. По словам специалист маски с клапаном необходимы только для медицинских работников, когда они исполняют свои профессиональные обязанности.

Напомним, накануне в Роспотребнадзоре оценили эффективность использования шарфов вместо медицинских масок в период распространения коронавирусной инфекции. Лебедев заявил данный предмет гардероба не может служить средством барьерной защиты от вирусов, и напомнил, что маска должна плотно прилегать к лицу, закрывая при это как нос, так и рот, при этом менять ее рекомендуется в течение двух - трех часов.