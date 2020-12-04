Михаил Мишустин поддержал развитие научно-образовательного центра мирового уровня «ТулаТЕХ»

Фото: Пресс-служба правительства Тульской области

Научно-образовательный центр мирового уровня «ТулаТЕХ» вошел в число пяти научных центров, которые получат поддержку от государства. Об этом 3 декабря во время заседания Правительства заявил РФ сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

- Дальнейшее развитие таких центров позволит не только выполнить задачу, поставленную президентом, но и даст возможность отечественной науке добиться новых успехов мирового значения, а также повысить научный потенциал российских регионов, - отметил премьер-министр.

Ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин представил концепцию развития НОЦ «ТулаТЕХ» на заседании экспертного совета научно-образовательных центров мирового уровня. Глава региона рассказал о том, что уже сделано для реализации проекта. Тульская область является стратегическим промышленным кластером Центрального федерального округа. Исторически Тула - это центр оружейного, металлургического и химического производства, в котором наука всегда тесно переплеталась с промышленностью. С 50-х годов прошлого века в регионе сложились мощные научные школы в ракетном и артиллерийском вооружении, материаловедении, органическом синтезе. В наше время к ним добавились научные разработки в микроэлектронике, мехатронике, высокоточных системах вооружения, экологии.

Как подчеркнул губернатор Алексей Дюмин, поставленные президентом Владимиром Путиным задачи, отраженные в национальном проекте «Наука» и Стратегии научно-технологического развития России, стали новым драйвером для развития экономики. Уже три года в Тульской области при содействии инвесторов и ученых ведется работа по налаживанию эффективного взаимодействия научных организаций с реальным сектором производства. Продолжением этих наработок станет создание научно-образовательного центра «ТулаТЕХ».

- Мы внимательно изучили опыт уже существующих центров. Определили, что НОЦ Тульской области будет площадкой, на которой промышленные инвесторы дадут системный квалифицированный заказ нашей науке, - рассказал губернатор.

Планируется, что НОЦ «ТулаТЕХ» будет работать сразу в нескольких направлениях. Первое — это оборонная промышленность, передовые разработки мирового уровня, касающиеся управляемого высокоточного оружия и ракетного вооружения. Второе направление — разработки в сферах горного, транспортного и точного машиностроения. Третье — химический сектор. И, наконец, четвертое направление работы НОЦ связано с экологией: разработки в области технологий и продуктов биоорганического синтеза, ликвидация накопленного экологического ущерба и экологический мониторинг.

Участниками Тульского научно-технический центра станут 11 предприятий и 6 вузов. Среди них - ведущие высшие учебные заведения области, такие как Тульский государственный университет и Тульский государственный педагогический университет имени Толстого. В рамках научного сотрудничества проекты по разным направлениям реализуются совместно с московскими Станкином и химико-технологическим университетом имени Менделеева. В число партнеров НОЦ «ТулаТЕХ» также вошли Санкт-Петербургский политехнический университет и Южно-Российский государственный политехнический университет. Управлять научным центром будет Наблюдательный совет, который возглавит лично губернатор Алексей Дюмин.

- НОЦ станет отправной точкой в дополнительном финансировании научных разработок предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, - отметил глава региона. - Помимо увеличения базовых экономических показателей, Тульская область в стремительно меняющемся мире цифровых технологий продолжит выполнять свою главную миссию – быть щитом и арсеналом России, создавать новые виды современного высокоточного оружия. При этом престиж науки и технологий в регионе и стране повысится.