Аналитики: В России цены на повседневные товары выросли на 14%

Аналитики посчитали, насколько подорожали повседневные продукты за год Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России цены на продукты и повседневные товары за год выросли на 14%. Об этом сообщили аналитики исследовательского холдинга «Ромир».

Отмечается, что аналитики проанализировали изменение цен с октября 2019 года по октябрь-2020 на такие продукты, как мясо и рыба, сыр, молоко, вареная колбаса, яйца и другие. А также на распространенные непродуктовые товары: все виды одежды, включая верхнюю, обувь, детские товары и прочее.

«В этом году темп повышения цен на товары обусловлен ростом курса валют: множество продуктов на рынке являются импортными (например, овощи, фрукты, концентраты для соков). Для еще большего количества категорий характерны закупки зарубежного сырья», - цитирует исполнительного директора «Ромира» Инну Караеву газета «Известия».

Добавим, что продовольственная инфляция в октябре текущего года составила согласно официальной статистике составила 4,83%. По данным Росстата, больше всего цены выросли на сахарный песок, крупы, подсолнечное масло и бобовые, пишет NEWS.ru.