Пьяные латвийцы напоили водкой украденного индюка и хотели уехать с ним на курорт Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Трое жителей Латвии, изрядно выпив на дне рождения своего приятеля, украли индюка из вольера в парке развлечений, напоили бедную птицу водкой и хотели уехать вместе с ней на курорт в Юрмалу. О происшествии, похожем на эпизод для «Мальчишника в Вегасе», сообщил в пятницу, 4 декабря, портал Delfi.

Случилось это на западе Риги. Компания мужчин отмечала день рождения одного из них и решила сделать необычным «подарок»: отправить приятеля на электричке в Юрмалу вместе с пьяным индюком. При это водку птице насильно вливали в клюв.

Издевательства над животным заметили местные жители, которые немедленно позвонили в полицию. Вскоре именинника вместе с друзьями задержали.

Ветеринар парка развлечений сообщил, что индюк после случившегося чувствует себя крайне плохо – у птицы острое алкогольное отравление.