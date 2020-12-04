В России выявили 27 403 новых случая коронавируса за сутки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки зарегистрировали 27 403 новых случая заражения коронавирусной инфекцией во всех 85 российских регионах. Таким образом, по состоянию на пятницу, 4 декабря 2020 года, общее число инфицированных за все время пандемии в стране увеличилось до 2 402 949 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

За минувшие сутки больше всего новых случаев коронавируса зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост составил 6868, при это днем ранее этот показатель был почти на тысячу выше - 7 750. В тройке лидеров антирейтинга остаются Санкт-Петербурге (3 694) и Московская область (1 223).

Cреди новых заражённых 19,7 процентов переносят заболевание без каких-либо симптомов. Кроме того, за минувшие 24 часа зарегистрировали 569 летальных исходов, а за весь период пандемии жертвами инфекции в стране стали 42 176 человек. Выздоровело 28 901 человека, заразившихся ранее коронавирусом, всего вылечились уже 1 888 752 пациента, что составляет 78,6 процента от всех заболевших.