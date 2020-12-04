Минздрав Украины предложил ввести жесткий карантин из-за COVID-19 с января Фото: Олег УКЛАДОВ

Украинское министерство здравоохранения предложило ввести плановый жесткий карантин из-за распространения коронавирусной инфекции с января 2021 года. Предполагается, что локдаун затронет всю территорию государства. Об этом в пятницу, 4 декабря, рассказал глава Минздрава Украины Максим Степанов.

Карантин на фоне пандемии с начала следующего года предлагает ввести сроком на три недели.

- Сейчас мы не станет рекомендовать ввести жесткие ограничения до конца декабря, поскольку видим, что прирост новых случаев коронавирусной болезни остается стабильным, без резких скачков. Мы будем предлагать правительству плановый жесткий карантин начиная с первых чисел января, на три недели, - сообщил министр.

Максим Степанов отметил, что, по расчетам министерства здравоохранения, медицинская система Украины сможет выдержать нагрузку из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Такие выводы ведомство сделало на основе медицинских и противоэпидемиологических показателей страны.

Напомним, что с сегодняшнего дня в Москве открылась электронная запись на прививку от коронавирусной инфекции. Сейчас в российской столице открыто 70 прививочных пунктов, которые начнут работу с 5 декабря.