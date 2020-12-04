Россияне смогут отправиться на Сейшелы Фото: Иван ВИСЛОВ

Авиакомпания «Аэрофлот» получила допуск на регулярные рейсы на Сейшельские острова. Об этом говорится в приказе Росавиации.

Теперь «Аэрофлот» сможет выполнять рейсы Москва-Виктория семь раз в неделю.

В середине ноября пресс-служба правительства России сообщила о возобновлении авиасообщения Россия с Сейшельскими островами. Однако ранее регулярных рейсов на Сейшелы не было. Кроме того, тогда же было принято решение о возобновлении авиасообщения с Эфиопией. До этого, 1 ноября, было восстановлено авиасообщение с Японией.

Напомним, сегодня, 4 декабря, министр транспорта, коммуникаций и общественных работ Кипра Яннис Карусос назвал точную дату, когда туристы ряда стран, в том числе россияне, смогут посетить Кипр. Согласно его заявлению, граждане России смогут отправиться на остров с 1 марта 2021 года