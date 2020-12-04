Как россияне выбирают вино, выяснило Роскачество Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперты Роскачества в своем исследовании выяснили, чем руководствуются жители России при выборе и покупке вина. В опросе ведомства приняли участие 1 200 россиян старше 18 лет, которые покупают вина не реже раза в месяц. О результатах исследования сообщается в заявлении Роскачества в пятницу, 4 декабря.

Отмечается, что две трети респондентов предпочитают покупать вино заранее или специально заходят в магазины - универсальные продуктовые или специализированные. Спонтанно данный алкогольный напиток, как правило, приобретают лишь 36 процентов россиян.

Обычно жители страны при выборе вин ориентируются на собственный опыт. Более половины опрошенных сообщили, что знают только несколько торговых марок и покупают только их, а также учитывают советы знакомых. При этом мужчины часто используют тематические интернет-сайты для подбора напитка, 16 процентов потребителей опираются на мобильные приложения.

Один из самых значимых критериев: является вино "сухим", "полусладким" или "сладким". Именно на это обращаются внимание более половины опрошенных. А вот торговая марка и цена для жителей России не так важны – на них обращают внимание только 21 и 14 процентов респондентов соответственно.

- Почти треть опрошенных сообщили, что покупают вино раз в неделю, и ещё 28 процентов - раз в две-три недели. Лидируют по данном показателю такие федеральные округа, как Центральный и Уральский, - говорится в сообщении.

При покупке отечественных вин главными критериями выбора стали их цена, производитель и возможность повседневного употребления. При выборе импортных: собственное понимание качества и вкуса вина и выбор для особого случая. Почти половина россиян сообщили, что не отличаются «винным патриотизмом» и не хотят покупать российское вино.

Ранее эксперты Роскачества рассказывали, как выбрать хорошее и недорогое красное вино и на что следует обращать внимание при покупке.