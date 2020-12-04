Разную температуру при коронавирусе объяснили в Роспотребнадзоре Фото: Лилия ЗАХАРОВА

Температура тела у некоторых заболевших коронавирусной инфекцией может не повышаться, в то время как у других наоборот быть высокой и продолжительной, что обусловлено особенностями иммунного ответа, количеством попавшего в организм вируса, а также развившихся осложнений и применяемых лекарств. Такое объяснение дала руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Специалист уточнила, что COVID-19 способен поражать разные органы и внутренние системы организма, в том числе гипоталамус и эндокринную систему, отвечающие за теплообмен.

«В зависимости от степени вовлеченности их в инфекционный процесс могут быть и разные показатели температуры тела, в том числе и низкие», - приводит слова специалиста агентство ТАСС.

Руженцова отметила, что, когда проходит острая фаза инфекции и начинается выздоровление, происходит снижение не только температуры тела, но и артериального давления. В этот период у человека происходит снижение частоты сердечных сокращений, а многие испытывают слабость.

Напомним, ранее немецкие инфекционисты сообщили, что у среднестатистического зараженного коронавирусом при обращении к медикам наблюдалась субфебрильная лихорадка: температура от 37,1 до 38 °С. Однако эксперты также сообщили и о температуре около 35 °С