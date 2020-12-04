ФСБ: трое вооруженных нарушителей пытались перейти границу России из Украины

Трое вооруженных нарушителей пытались перейти границу РФ из Украины Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Трое вооруженных нарушителей пытались перейти границу России из Украины. При попытке задержания нарушители начали стрелять, пограничники открыли ответный огонь - один нарушитель застрелен, остальные двое сбежали обратно на Украину. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ в пятницу, 4 декабря.

- На участке Пограничного управления российской Федеральной службы безопасности по Белгородской и Воронежской областям наряд пресек попытку нарушения границы со стороны Украины тремя вооруженными неизвестными. Нарушители оказывали сопротивление, - говорится в сообщении, которое цитирует агентство ТАСС.

Отмечается, что в результате ответного огня один из нарушителей границы получил смертельное ранение, и двое других успели скрыться на территории Незалежной.

Накануне сотрудники Федеральной службы безопасности России обнаружили и обезвредили ячейку боевиков из запрещенной террористической организации. Террористы планировали совершить несколько терактов в Московском регионе.