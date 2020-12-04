Новак заявил о возможности стран ОПЕК+ нарастить добычу на 2 млн баррелей в сутки с апреля Фото: REUTERS

Страны ОПЕК+ с января следующего года могут наращивать добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, а с апреля страны-участники могут нарастить объем добычи на 2 миллиона баррелей в сутки. Такой прогноз дал вице-премьер России Александр Новак, отметив, что такой сценарий возможен при отсутствии проблем.

«Это произойдет в течение квартала, по 500 тысяч баррелей прибавляем, начиная с апреля выйдем на 2 миллиона баррелей, если не будет никаких форс-мажорных ситуаций», - приводит слова вице-премьера ТАСС.

Новак также отметил, что еще одним отличием новых договоренностей ОПЕК+ стали более частые министерские встречи с участием всех стран. Если ранее министры встречались раз в полгода, то теперь им необходимо собираться раз в месяц.

Как писал сайт kp.ru, ранее члены ОПЕК+ пришли к общему мнению о повышении добычи нефти каждый месяц на 500 тысяч баррелей в сутки. Новое соглашение вступит в силу в январе 2021 года.