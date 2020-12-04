Похороны Ирины Антоновой: церемония проходит на Новодевичьем кладбище

Похороны Ирины Антоновой Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В пятницу, 4 декабря, на Новодевичьем кладбище в Москве проходит похороны президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ириной Антоновой.

Как писал сайт kp.ru, согласно собственному желанию заслуженного деятеля искусств РСФСР похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилами мужа и матери.

Напомним, о смерти Ирины Антоновой сообщила директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак. Заслуженный деятель искусств РСФСР ушла из жизни поздно вечером 30 ноября на 99-м году жизни, предположительной причиной смерти стала коронавирусная инфекция

Прощание с президентом Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина состоялось в четверг, 3 декабря, в закрытом формате, в узком кругу близких людей в связи с распространением коронавируса.