Эксперт назвал случаи, когда банк может отказать в возврате вклада Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Закон обязывает банки вернуть вклад и проценты по нему по требованию клиента, согласно условиям, прописанным в депозитном договоре. Однако из данного правила есть исключения, о которых рассказал первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

«Самый частый пример, когда банк не возвращает деньги вкладчику: если на счёт клиента государственными органами (общим судом, судьёй, а также по постановлению органов предварительного следствия при наличии санкции прокурора) был наложен арест», - приводит агентство ПРАЙМ слова специалиста.

Другой причиной отказа кредитной организации может стать нарушение условий договора самим вкладчиком. Так, соглашение может ограничивать срок полного снятия суммы вклада, когда при досрочном закрытии вклада предусмотрены определенные санкции. Подобная ситуация происходит, когда клиент банка невнимательно читает договор.

Эксперт посоветовал предупреждать об операции закрытия вклада за несколько дней, подав письменное заявление. После его получения банк обязан вернуть деньги в течение семи дней.

Банк может отказать в выдаче средств в случае допущения ошибки при оформлении договора. Решить данную проблему можно через суд. По словам Сигала, на сегодняшний день они всё чаще поддерживают клиентов банка.