Дату крупнейших российско-белорусских учений назвал Шойгу

Шойгу объявил дату крупнейших российско-белорусских учений. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в пятницу, 4 декабря, на селекторном совещании заявил, что в сентябре 2021 года пройдут российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021", направленные на укрепление военной безопасности Союзного государства.

"Важнейшим мероприятием по отработке практических действий войск станет запланированное на сентябрь российско-белорусское стратегическое учение "Запад-2021", направленное на дальнейшее укрепление военной безопасности Союзного государства", - передает слова министра РИА Новости.

Ранее о возможности провести учения уже сообщалось, но не назывались даты.

Напомним, в конце августа 2020 года в Гродно прошли российско-белорусские комплексные тактические учения, направленные на укрепления сотрудничества стран в области обороны, а также для обмена опытом среди служащих. Целью проверки являлась оценка способности и готовности воинских частей выполнить задачи по предназначению в динамично меняющейся обстановке. До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что видит угрозу со стороны Запада, в связи с чем в Гродно были переброшены войска для контроля границ.