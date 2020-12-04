На Украине назвали несуществующей российскую вакцину от коронавируса Фото: REUTERS

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал несуществующей российскую вакцину от коронавирусной инфекции. Глава украинского Минздрава считает, что «не о чем говорить», когда заявляют о регистрации препарата, не прошедшего третью стадию испытаний.

«Я говорил неоднократно, что не существует на сегодняшний день российской вакцины», - передает «Корреспондент.net» заявил министра, который отметил, что третья стадия испытаний является самой большой, когда препарат проверяют, в том числе с точки зрения его безопасности.

Степанов также заявил, что украинский Минздрав уже провёл встречу американскими дипломатами по вопросу закупки вакцин Pfizer и Moderna.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее на Украине не исключили возможность закупки вакцины от коронавируса в России. Степанов заявил, что если Всемирная Организация Здравоохранения подтвердит прохождение всех стадий испытаний и доказательства безопасности препарата, то Киев будет «говорить про закупку любой вакцины, не только российской»

Напомним, 19 производитель российской вакцины от коронавируса «Спутник V» подали заявку на сертификацию препарата в штаб-квартиру ВОЗ, а представитель организации в РФ Мелита Вуйнович заявила, что может привиться данным препаратом