Минобороны рассчитывает получить 100 тысяч доз вакцины от COVID-19 в декабре

Минобороны планирует получить сто тысяч доз вакцины от COVID-19 в декабре. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на селекторном совещании заявил, что Минобороны РФ планирует получить 100 тысяч доз вакцины от коронавируса в декабре 2020 года.

"В соответствии с вашим поручением (министра обороны РФ Сергея Шойгу) в Вооруженных силах РФ активизирована работа по вакцинации против новой коронавирусной инфекции. В декабре планируется получить еще 100 тысяч доз вакцины", - сказал заместитель министра.

Тимур Иванов отметил, что на базе военно-медицинских организаций и подразделений организованно свыше 300 прививочных бригад, что позволит ежедневно вакцинировать до пяти тысяч военнослужащих каждый день, сообщает РИА Новости.

Напомним, что ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о высокой готовности регионов страны к вакцинации.

Как прежде заявлял министр здравоохранения Михаил Мурашко, в первую очередь прививку получат медики, учителя и военнослужащие.

В августе 2020 года Владимир Путин заявил, что российским ученым центра имени Гамалеи удалось зарегистрировать первую в мире вакцину от COVID-19.