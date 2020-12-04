Эпидемиолог рассказал, где нужно надевать медицинскую маску

Эпидемиолог рассказал, где нужно носить медицинские маски Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Переболевший коронавирсом человек не всегда прекращает выделять «жизнеспособные» вирусы на 10-й день болезни. Также точно не установлено, как долго действует иммунитет у выздоровевших пациентов. В связи с этим носить медецинские маски рекомендуется всем – здоровым, инфицированным и переболевшим. Об этом заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«Именно поэтому средствами индивидуальной защиты во время пандемии должны пользоваться абсолютно все: инфицированные и неинфицированные, больные и уже переболевшие», - цитирует эпидемиолога «Российская газета».

При этом специалисты добавил, что носить средства индивидуальной защиты нужно не только в закрытых помещениях, но и в других людных местах.

«Это могут быть остановки общественного транспорта, уличные ярмарки и просто многолюдные улицы», - пояснил Лебедев.

Ранее немецкий эпидемиолог Александр Кекуле заявил, что пандемия коронавируса началась из-за халатного отношения европейцев к новому вирусу. По мнению специалиста, именно в первую волну в Италии не успели ввести своевременные ограничения, из-за чего мутировавший коронавирус распространился и в другие страны, передает Пятый канал.

Напомним, за минувшие сутки коронавирусом нового типа в мире заразились больше 679 тысяч человек. Больше всего новых случаев инфекции выявлено в США и Бразилии, передает сайт argumenti.ru.